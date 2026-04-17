Incidente in tangenziale a Settimo Torinese | tir perde un container in carreggiata forti disagi per il traffico

Oggi pomeriggio sulla tangenziale nord di Torino si è verificato un incidente in direzione sud, tra Settimo Torinese e il raccordo con la A6. Un tir ha perso un container che si è staccato e rimasto in carreggiata, causando forti disagi al traffico e rallentamenti significativi. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine per gestire la situazione e mettere in sicurezza l’area.

Un incidente è avvenuto sulla tangenziale nord di Torino, in direzione sud Savona-Piacenza, nel pomeriggio di oggi, venerdì 17 aprile 2026. Poco dopo la barriera di Settimo Torinese un tir che proveniva dall'autostrada Torino-Aosta ha perso un container durante la marcia e questo è rimasto sulla.🔗 Leggi su Torinotoday.it Notizie correlate Incidente nel sottopasso della bretella a Borgaro Torinese: furgone perde il carico, disagi per il trafficoLa polizia locale di Borgaro Torinese è intervenuta con tempestività nella mattinata di oggi, lunedì 2 marzo 2026, a seguito di una perdita di carico... Incidente a Settimo Torinese: tir cisterna finisce con le ruote nel fosso, bloccata la stradaUn tir cisterna carico di latte è rimasto bloccato mentre percorreva via Fornaci a Settimo Torinese nella mattinata di oggi, martedì 27 gennaio 2026. Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Singolare incidente a Settimo Torinese: perde il controllo dell'auto che resta incastrata tra un palo e un bar; Auto si ribalta in tangenziale a Collegno: paura e traffico in tilt; INCIDENTE IN TANGENZIALE A RIVOLI - Tamponamento fra tre auto: quattro persone ferite; Incidente sull'autostrada: furgone fuori carreggiata finisce nella scarpata, tratta chiusa e conducente in ospedale. Incidente dopo la barriera di Settimo: autotreno si ribalta, traffico in tilt sulla tangenzialeIncidente subito dopo la barriera di Settimo, in direzione sud, sulla tangenziale nord di Torino. Nel pomeriggio di oggi, venerdì 17 aprile, un autotreno ha perso il container dal rimorchio, centrando ... torinoggi.it Singolare incidente a Settimo Torinese: perde il controllo dell'auto che resta incastrata tra un palo e un barUn singolare incidente è avvenuto nel pomeriggio di sabato scorso, 11 aprile 2026, in via Ferraris a Settimo Torinese. Una Lancia Ypsilon, che viaggiava in direzione di via Lombardia, è finita fuori s ... torinotoday.it "Ci lavorate da molto" "Anni" La sindaca di Settimo Torinese a @LaStampa su #asilinido, #congedoparitario e #crescita x.com Via Italia 68 (isola pedonale) Settimo Torinese facebook