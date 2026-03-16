Arezzo auto esce di strada e prende fuoco | morto un 71enne

Arezzo è stata teatro di un grave incidente stradale questa mattina, quando un’auto è uscita di strada e si è incendiata. Nel sinistro, è morto un uomo di 71 anni che si trovava a bordo del veicolo. Sul luogo sono intervenuti i vigili del fuoco e le forze dell’ordine per i rilievi e le operazioni di spegnimento.

Un tragico incidente stradale ha sconvolto la comunità di Arezzo nella mattinata di oggi, con la morte di un uomo di 71 anni. L’episodio è avvenuto poco prima delle ore 10 in località Il Toppo, nei pressi di Policiano, lungo una strada che collega la strada regionale 71 con Ristradella. L’uomo, alla guida della propria auto, ha perso il controllo del veicolo, che è uscito di strada andando a schiantarsi contro una rimessa di attrezzi, causando un incendio che ha avvolto l’auto e la struttura stessa. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti tempestivamente i vigili del fuoco di Arezzo, gli agenti della polizia locale e il personale sanitario della Misericordia di Castiglion Fiorentino, insieme all’automedica. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

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