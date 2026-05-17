Incidente all' alba | auto sbanda finisce nel fosso e poi si cappotta in mezzo alla strada

Alle prime ore di domenica 17, intorno alle 5 del mattino, un'auto ha perso il controllo lungo via Bologna, finendo nel fosso e cappottandosi sulla carreggiata. L’incidente si è verificato in pieno giorno, ma per fortuna nessuno è rimasto ferito gravemente. Sono intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine per gestire la situazione e ricostruire la dinamica dell’accaduto. La strada è rimasta parzialmente chiusa per alcune ore per permettere le operazioni di rimozione del veicolo.

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