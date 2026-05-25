Incidente sulla Flamina tra Terni e Narni | estratti due feriti dai Vigili del Fuoco

Notizia in breve

Lunedì 25 maggio si è verificato un incidente sulla strada Flaminia tra Terni e Narni, vicino al supermercato Eurospin. I Vigili del Fuoco hanno estratto due persone dalle vetture coinvolte. Non sono stati forniti dettagli sulle condizioni dei feriti. La strada è stata temporaneamente chiusa per permettere le operazioni di soccorso. Non sono stati resi noti ulteriori elementi sul sinistro.