Incidente sulla Flamina tra Terni e Narni | estratti due feriti dai Vigili del Fuoco
Lunedì 25 maggio si è verificato un incidente sulla strada Flaminia tra Terni e Narni, vicino al supermercato Eurospin. I Vigili del Fuoco hanno estratto due persone dalle vetture coinvolte. Non sono stati forniti dettagli sulle condizioni dei feriti. La strada è stata temporaneamente chiusa per permettere le operazioni di soccorso. Non sono stati resi noti ulteriori elementi sul sinistro.
Serio incidente stradale nella serata di lunedì 25 maggio lungo la via Flaminia, nel territorio comunale di Narni, all’altezza del supermercato Eurospin. Il sinistro si è verificato intorno alle 21. Due i feriti, estratti dal veicolo grazie all’intervento dei Vigili del Fuoco.Sul posto sono. 🔗 Leggi su Ternitoday.it
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