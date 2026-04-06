Terrore sulla 125 | auto si ribalta due estratti dai Vigili del Fuoco

Ieri sera, intorno alle 19, un’auto si è ribaltata sulla Statale 125 in prossimità di San Teodoro. Due persone sono rimaste ferite, ma le loro condizioni sono considerate lievi. I Vigili del Fuoco sono intervenuti sul posto per mettere in sicurezza l’area e prestare soccorso. La strada è stata temporaneamente chiusa al traffico durante le operazioni di rimozione del veicolo incidentato.

Due persone hanno riportato ferite di lieve entità ieri sera, intorno alle 19, dopo che un’auto ha perso l’equilibrio ribaltandosi sulla Statale 125, in territorio di San Teodoro. Il sinistro è avvenuto precisamente all’altezza del chilometro 289. L’impatto ha lasciato i due occupanti intrappolati all’interno della carrozzeria, rendendo necessario l’intervento dei soccorsi per l’estrazione. L’intervento coordinato tra Siniscola e San Teodoro. La macchina dei soccorsi si è attivata rapidamente coinvolgendo il Distaccamento dei Vigili del Fuoco di Siniscola, arrivato sul posto per liberare le vittime incastrate nel veicolo. Parallelamente, l’assistenza medica è stata garantita da un equipaggio del 118 proveniente dalla base di San Teodoro, che ha preso in carico i due individui per curarne le lesioni superficiali. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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