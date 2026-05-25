Incidente sul lavoro nel Milanese operaio schiacciato dai bancali | arriva l' elisoccorso
Un operaio di circa 40 anni è rimasto schiacciato sotto bancali in un’azienda nel Milanese. L’incidente è avvenuto lunedì mattina, e sul posto è arrivato l’elisoccorso. Le sue condizioni sono considerate gravi. Sul luogo sono intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine per le verifiche. Non sono stati forniti dettagli sulla dinamica dell’incidente.
Grave incidente sul lavoro nel Milanese, nella mattina di lunedì 25 maggio. Un uomo di circa 40 anni è rimasto incastrato sotto dei bancali all'interno dell'azienda in cui è impiegato. Arriva l'elisoccorsoL'allarme è scattato pochi minuti prima delle 8, in una ditta di Bernate Ticino, a ovest di. 🔗 Leggi su Milanotoday.it
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