Incidente sul lavoro nel Milanese operaio schiacciato dai bancali | arriva l' elisoccorso

Notizia in breve

Un operaio di circa 40 anni è rimasto schiacciato sotto bancali in un’azienda nel Milanese. L’incidente è avvenuto lunedì mattina, e sul posto è arrivato l’elisoccorso. Le sue condizioni sono considerate gravi. Sul luogo sono intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine per le verifiche. Non sono stati forniti dettagli sulla dinamica dell’incidente.