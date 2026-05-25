Incidente sul lavoro 60enne infortunato ad una mano

Questa mattina a Indicatore si è verificato un incidente sul lavoro intorno alle 9,10. Un uomo di 60 anni ha riportato un infortunio a una mano e è stato soccorso dal 118 della Asl Toscana sud est. L'intervento è avvenuto nella zona B. Non sono stati forniti dettagli sulle cause dell'incidente o sulle condizioni dell'infortunato.

Incidente sul lavoro questa mattina a Indicatore. Erano le 9,10 circa quando il 118 della Asl Toscana sud est è intervenuto in zona B. All'interno di un'azienda, un uomo di 60 anni che stava lavorando con un macchinario, si è infortunato un dito. Sul posto sono intervenuti auto infermieristica. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

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Incidente sul lavoro, morto operaio: «Vicini alla famiglia»

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