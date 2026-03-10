Incidente sul lavoro ad Avellino | la dinamica dell’incidente

Un operaio di 57 anni è rimasto ferito oggi ad Avellino dopo essere caduto da circa due metri durante lavori di manutenzione. La caduta è avvenuta in un cantiere della zona e ha richiesto l'intervento dei soccorritori. Sul posto sono arrivati i sanitari che hanno prestato le prime cure e trasportato l’uomo in ospedale per ulteriori accertamenti.

Un operaio di 57 anni è rimasto vittima di una caduta da circa due metri d'altezza, verosimilmente durante lavori di manutenzione, nella giornata di oggi. L’uomo, che si trovava su un capannone, è precipitato improvvisamente al suolo. I soccorsi sono stati immediati.Dopo l’arrivo sul posto, il personale sanitario ha disposto il trasporto dell’operaio in codice arancione al Pronto Soccorso dell’ospedale Moscati. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche gli uomini della questura, impegnati nella ricostruzione dell’esatta dinamica di quanto accaduto. AvellinoToday è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. Avellino, autista dell'AIR aggredito presso l'autostazione. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it Articoli correlati Bologna, operaio muore cadendo da un tetto: indagini sulla sicurezza sul lavoro e dinamica dell’incidente.Un tragico incidente sul lavoro ha portato alla morte di un operaio di 53 anni questo sabato 7 febbraio 2026 a Castelletto di Serravalle, in... Leggi anche: Taranto, incidente sul lavoro all'ex Ilva: morto operaio. L'azienda: «Verifiche sulla dinamica» Prima Tivvù - Eboli, incidente sul lavoro. Operaio ustionato: è grave - (07-11-2025) Tutti gli aggiornamenti su Incidente sul lavoro ad Avellino la... Temi più discussi: Riano, incidente sul lavoro a fine turno: operaio 51enne muore schiacciato da pala meccanica; Stresa, si ferisce a una gamba col martello pneumatico: grave un operaio di 58 anni; Operaio investito e schiacciato da una pala meccanica vicino a Roma; Incidente sul lavoro a Biò di Traves: operaio colpito in testa da una benna in un cantiere stradale, è grave. Infortunio sul lavoro ad Alessandria: operaio edile cade e batte la testa. È in gravi condizioniALESSANDRIA – Infortunio sul lavoro questo martedì pomeriggio ad Alessandria. Intorno alle 17.30 un operaio edile che stava lavorando su un ponteggio della chiesa di via San Lorenzo è infatti caduto ... radiogold.it Incidente sul lavoro Savona, Russo: Sento la responsabilità politica, impresa ha operato fino ad ora con grande scrupoloSavona. L’incidente di venerdì nel cantiere del San Giacomo è un fatto grave. Il primo pensiero va alla salute del lavoratore, per questo ci informiamo costantemente sul suo decorso e, non appena le ... ivg.it Buone notizie riguardo all’incidente avvenuto oggi a Caggiano: il 32enne precipitato dalla finestra della propria abitazione è stato ricoverato all’ospedale “Ruggi d’Aragona” di Salerno ed è ora fuori pericolo di vita. Dopo il trasferimento in eliambulanza dal ca - facebook.com facebook Trattore si ribalta, muore anziano agricoltore nel Tarantino. Incidente nelle campagne di Castellaneta. Vittima un 82enne #ANSA x.com