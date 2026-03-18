Un uomo di 83 anni ha perso la vita in seguito a un incidente stradale avvenuto questa mattina a San Sebastiano da Po, lungo la provinciale 590 della Valle Cerrina. Lo scontro tra due auto si è verificato sulla strada provinciale, coinvolgendo i veicoli e causando la tragica perdita. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma per l’anziano non c’è stato nulla da fare.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Scontro tra due auto sulla provinciale 590. Un grave incidente stradale si è verificato nella mattinata a San Sebastiano da Po, lungo la provinciale 590 della Valle Cerrina. Nel sinistro sono rimaste coinvolte due vetture, una Mercedes e una Toyota. Ad avere la peggio è stato il conducente della Toyota, un uomo di 83 anni che ha perso la vita a seguito del violento impatto. Inutili i soccorsi. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, ma ogni tentativo di soccorso si è rivelato vano. I medici hanno potuto soltanto constatare il decesso dell’anziano, morto a causa delle gravi ferite riportate nello scontro. Ferito l’altro conducente. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Tragico incidente nel Torinese: muore un uomo di 83 anni

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