Incidente stradale sul Grande Raccordo Anulare a Roma | morto un uomo di 35 anni grave una donna

Nella notte tra venerdì 17 e sabato 18 aprile si è verificato un incidente stradale sul Grande Raccordo Anulare di Roma. Due automobili che procedevano nella stessa direzione sono rimaste coinvolte in uno scontro. Nell’incidente è deceduto un uomo di 35 anni, mentre una donna è rimasta in prognosi riservata. Le autorità stanno esaminando le cause e le dinamiche dell’accaduto.

Incidente mortale avvenuto nella notte tra venerdì 17 e sabato 18 aprile. Coinvolte due automobili che viaggiavano nella stessa direzione. Morto l'autista di 35 anni, grave la passeggera.🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate Incidente sul grande raccordo anulare, scontro tra due auto: morto un uomo e una ferita graveUn uomo è morto sul grande raccordo anulare di Roma in un incidente stradale avvenuto nella notte tra venerdì 17 e sabato 18 aprile. Roma, incidente sul Grande Raccordo Anulare: morto un motociclista, traffico in tiltUn uomo è deceduto a causa di un incidente stradale avvenuto intorno alle ore 7:00 di giovedì 19 febbraio 2026, al chilometro 58 (tra l'uscita 25... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Incidente sul grande raccordo anulare, scontro tra due auto: morto un uomo e una ferita grave; Scontro fra camion e auto sul raccordo, code all'uscita per via della Magliana: due persone ferite nell'incidente; Scontro tra due auto sul Gra: morto un uomo di 35 anni, ferita la passeggera; Incidente sul Gra, scontro fra due auto: morto un uomo di trentacinque anni, ferita una donna. Incidente stradale sul Grande Raccordo Anulare a Roma: morto un uomo di 35 anni, grave una donnaÈ un uomo di 35 anni la vittima dell'incidente stradale avvenuto sul Grande Raccordo Anulare nella notte tra venerdì 17 e sabato 18 aprile. L'esito dello scontro mortale, avvenuto all'altezza del ... fanpage.it Incidente sul grande raccordo anulare, scontro tra due auto: morto un uomo e una ferita graveUn uomo è morto sul grande raccordo anulare di Roma in un incidente stradale avvenuto nella notte tra venerdì 17 e sabato 18 aprile. La notizia è stata resa nota solamente nelle ultime ore. A perdere ... romatoday.it Schianto sul Grande Raccordo Anulare Sul posto sono arrivati i soccorsi, traffico congestionato. facebook