Incidente mortale a Timpazzi uomo perde la vita in seguito a uno scontro

Un incidente mortale si è verificato questo pomeriggio a Timpazzi, lungo la strada statale 113, coinvolgendo un uomo che ha perso la vita in seguito a uno scontro tra veicoli. La Polizia stradale è intervenuta sul posto per i rilievi e per gestire la situazione. Al momento, non sono stati forniti dettagli aggiuntivi sulle cause dell’incidente.

Il sinistro sarebbe avvenuto intorno alle 18. La vittima era a bordo di un'auto di grossa cilindrata Incidente mortale a Timpazzi, lungo la strada statale 113, dove un uomo questo pomeriggio ha perso la vita. Il sinistro, probabilmente autonomo, sarebbe avvenuto intorno alle 18. L'uomo era a bordo di un'auto di grossa cilindrata guidata da un'altra persona che, per cause ancora da accertare, avrebbe urtato un guardrail finendo la propria corsa contro un albero. Per il passaggero purtroppo non c'è stato nulla da fare, dato che l'uomo sarebbe morto sul colpo. Sul posto i vigili del fuoco, i carabinieri, la sezione infortunistica della polizia municipale e gli operatori del 118.