Incidente mortale sulla Colombo direzione Ostia | scontro auto-microcar perde la vita un 17enne

Nella notte di oggi sulla via Cristoforo Colombo a Roma, un'auto e un microcar sono rimasti coinvolti in un grave incidente. Un ragazzo di 17 anni ha perso la vita nello scontro avvenuto sulla carreggiata in direzione Ostia. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma per il giovane non c’era più nulla da fare. La Polizia sta indagando sulle cause dell’incidente.

Roma, 21 marzo 2026 – Incidente mortale nella notte su via Cristoforo Colombo a Roma, sulla carreggiata in direzione Ostia. A scontrarsi, intorno alle 2, un’auto e una microcar. Nell’impatto è morto un ragazzo di 17 anni al volante della microcar, mentre il passeggero è rimasto ferito ed è stato trasportato in ospedale. Ferito anche l’uomo alla guida dell’auto, un 53enne italiano, trasportato in ospedale dove è stato sottoposto inoltre agli accertamenti di rito sull’assunzione di alcol e droga. Entrambi i veicoli coinvolti sono stati sequestrati dagli agenti del IX Gruppo Eur, impegnati a ricostruire l’esatta dinamica di quanto accaduto. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it Articoli correlati Leggi anche: Roma, schianto sulla Cristoforo Colombo tra auto e minicar: 17enne perde la vita Incidente mortale sulla Cicolana: schianto tra auto, perde la vita 71enneTeramo - Uomo residente a Bellante muore dopo il ricovero a Sant’Omero, l’azienda sanitaria attiva il. Altri aggiornamenti su Incidente mortale Temi più discussi: Incidente a Roma, scontro tra una moto e due auto: morto centauro di 52 anni; Incidente mortale a Roma Mezzocammino, un’altra tragedia al maledetto incrocio; Incidente a Guidonia ieri sera, scontro fra due moto: morto un 19enne, gravissimo l'altro giovane; Schianto sulla statale 131 a Macomer: Gianstefano Fara muore a 55 anni. Incidente sulla Colombo, schianto tra auto e microcar: muore a 17 anniSabato di sangue su via Cristoforo Colombo, dove nella notte un violento incidente stradale è costato la vita a un ragazzo di appena 17 anni. iltempo.it Scontro fra un auto e una microcar a Roma, muore un 17enneROMA – Incidente mortale nella notte su via Cristoforo Colombo a Roma, sulla carreggiata in direzione Ostia. A scontrarsi, intorno alle 2, un’auto e una microcar. Nell’impatto è morto un ragazzo di 17 ... livesicilia.it Incidente mortale sulla SS36: traffico bloccato verso la Svizzera a Bosisio Parini #tsn #newsondrio #ultimenews #valtellina #valchiavenna #tv #canale85 facebook