Incidente in viale della Resistenza a Bari | scontro tra autobus e moto due feriti in ospedale

Nella tarda mattinata di oggi, in viale della Resistenza a Bari, si è verificato uno scontro tra un autobus e una moto. Due persone a bordo della moto sono rimaste ferite e sono state portate in ospedale. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell'ordine. La strada è stata temporaneamente chiusa al traffico per i rilievi.

Incidente tra autobus e moto nella tarda mattinata di oggi, lunedì 25 maggio, in viale della Resistenza, a Bari. Lo scontro è avvenuto all'altezza di parco 2 Giugno.Due feriti in ospedaleTutta da chiarire la dinamica dell'impatto, che ha coinvolto un pullman e uno scooter. A bordo del mezzo a due. 🔗 Leggi su Baritoday.it

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BARI. INCIDENTE DURANTE IL TEST DI UNA MOTO: MORTI DUE GIOVANI, UN TERZO FERITO GRAVE

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