Violento scontro tra due autobus sulla Via Casilina Traffico in tilt i feriti portati in ospedale

Due autobus sono entrati in collisione nel primo pomeriggio all’incrocio tra via Casilina e l’ingresso principale di Aquino, nel sud della provincia di Frosinone. L’incidente ha causato un blocco totale del traffico sulla strada, con alcuni feriti trasportati in ospedale. Sul posto sono intervenuti i soccorsi e le forze dell’ordine per gestire la situazione e ricostruire la dinamica dell’incidente.

Uno scontro tra due autobus si è verificato verso l'ora di pranzo ad Aquino, nel sud della provincia di Frosinone e per la precisione all'incrocio tra la trafficata Via Casilina e l'ingresso principale della cittadina. Danneggiato un mezzo per il trasporto delle personeAl momento sembrerebbe che.🔗 Leggi su Frosinonetoday.it Notizie correlate Violento scontro tra due auto: feriti portati in ospedaleBrutto incidente nella mattinata di oggi, lunedì 9 marzo, lungo l’autostrada A21. Scontro tra auto sulla Lariana, traffico in tilt: tre feriti e autobus nel caosMattinata difficile lungo la strada per Bellagio, dove poco dopo le 9 di mercoledì 15 aprile 2026 si è verificato un incidente tra due auto a Faggeto... Aggiornamenti e contenuti dedicati Argomenti più discussi: Trevi nel Lazio, Perdono il controllo della moto e si schiantano contro una parete rocciosa - Foto 1 di 3; Tragedia la sera di Pasquetta, muore contro un albero Luca Lottici; Io sono condannata a vita e lui è libero: solo 2 anni a chi ha ucciso Antonio: l'odissea di Silvia Civile (rimasta paralizzata...; Incidente sull’A1, violento scontro coinvolge tre auto: feriti e traffico paralizzato. Aggiornamento. Albero pericolante su Via Casilina, chiusura al traffico L’albero pericolante lungo la via Casilina, km 32, è stato tempestivamente rimosso ai fini dell’incolumità pubblica. La viabilità è stata pertanto ripristinata. Link all'articolo completo nel primo facebook Terminati i lavori ACEA Ato2 in via Casilina, nel tratto da via Bufalini a via Zenodossio. #Linea105 e #Linean11 riprendono il normale percorso x.com