Nella giornata di oggi, su viale Carlo III, si è verificato un incidente tra un'auto e una moto che ha coinvolto due giovani. Secondo le prime ricostruzioni, i veicoli si sono scontrati in prossimità di un incrocio, mentre alcuni testimoni presenti sul posto hanno assistito alla scena e hanno fornito le loro testimonianze alle forze dell’ordine. Entrambi i giovani coinvolti sono stati trasportati in ospedale per le cure del caso.

? Punti chiave Come sono avvenute le dinamiche dello scontro tra l'auto e la moto?. Chi sono i testimoni che hanno assistito all'impatto in viale Carlo III?. Perché quel tratto stradale vicino all'ex Ciapi è considerato così pericoloso?. Cosa hanno accertato i carabinieri per stabilire le responsabilità del sinistro?.? In Breve Coinvolti ventunenne di San Nicola la Strada e diciannovenne di Caserta.. Soccorso immediato del 118 con successivo trasferimento all'ospedale di Caserta.. Carabinieri effettuano rilievi tecnici tra l'ex area Ciapi e rotonda Marcianise.. Pericolosità segnalata per i nodi stradali tra San Nicola, Caserta e Marcianise.....🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Scontro tra auto e moto su viale Carlo III: due giovani feriti

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