Incidente in via Ipponio auto si ribalta dopo uno scontro | 4 feriti coinvolto anche un minore

Notizia in breve

Quattro persone sono rimaste ferite in un incidente avvenuto questa mattina in via Ipponio, vicino alla chiesa del Soccorso a Reggio Calabria. Un’auto si è ribaltata dopo uno scontro con un altro veicolo, coinvolgendo anche un minore. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, che hanno trasportato i feriti in ospedale. Nessuna informazione sulle condizioni di salute delle persone coinvolte.