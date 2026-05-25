Incidente in via Ipponio auto si ribalta dopo uno scontro | 4 feriti coinvolto anche un minore
Quattro persone sono rimaste ferite in un incidente avvenuto questa mattina in via Ipponio, vicino alla chiesa del Soccorso a Reggio Calabria. Un’auto si è ribaltata dopo uno scontro con un altro veicolo, coinvolgendo anche un minore. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, che hanno trasportato i feriti in ospedale. Nessuna informazione sulle condizioni di salute delle persone coinvolte.
È di quattro feriti il bilancio dell’incidente avvenuto questa mattina in via Ipponio a Reggio Calabria, nei pressi della chiesa del Soccorso.La chiamata alla centrale della polizia locale di viale Aldo Moro è giunta intorno alle 10:30. Secondo una prima ricostruzione, lo scontro ha coinvolto due. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it
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