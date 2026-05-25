Incidente in tangenziale a Torino Villaretto | scontro tra due auto una si ribalta in carreggiata Lunghissime code

Un incidente sulla tangenziale nord a Torino Villaretto ha coinvolto due auto, una delle quali si è ribaltata in carreggiata. L’incidente si è verificato nel pomeriggio di lunedì 25 maggio 2026, causando code molto lunghe. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma non sono stati forniti dettagli sulle condizioni dei conducenti. La circolazione è rimasta bloccata per diverso tempo, con traffico rallentato in entrambe le direzioni.

Un incidente stradale tra due auto ha provocato lunghissime code nel pomeriggio di oggi, lunedì 25 maggio 2026, sulla tangenziale nord. Lo scontro, che ha visto coinvolte una Jeep e una Bmw, è avvenuto in direzione nord Milano-Aosta, poco prima dello svincolo per il raccordo Torino-Caselle, sul. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

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