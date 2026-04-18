Incidente in tangenziale a Venaria Reale | scontro tra due auto una esce di carreggiata e si ribalta

Oggi, sabato 18 aprile 2026, si è verificato un incidente sulla tangenziale nord in direzione nord Milano-Aosta, poco prima dello svincolo di Venaria Reale. Due auto sono rimaste coinvolte nello scontro, con una di esse che è uscita di carreggiata e si è ribaltata. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell'ordine per gestire la situazione e ricostruire la dinamica.

Un incidente è avvenuto nella mattinata di oggi, sabato 18 aprile 2026, sulla tangenziale nord in direzione nord Milano-Aosta, nel tratto immediatamente prima dello svincolo di Venaria Reale. Si è trattato dello scontro tra due auto. Una di queste, una Fiat Panda, si è ribaltata finendo fuori.🔗 Leggi su Torinotoday.it Notizie correlate Incidente a Oglianico: scontro tra due auto, una si ribalta in carreggiataUn incidente si è verificato all'ora di pranzo di ieri, lunedì 26 gennaio 2026, in via Salassa a Oglianico. Incidente a Torino Centro: scontro tra due auto all'incrocio, una si ribalta in carreggiataUn incidente è avvenuto nella tarda mattinata di oggi, lunedì 23 febbraio 2026, all'incrocio tra corso Valdocco e via Giulio a Torino.