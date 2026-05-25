Incidente in galleria traffico bloccato
Un incidente si è verificato al km 9,3 della galleria Val di Sambro sulla A1 Direttissima. L’incidente ha causato il blocco del traffico tra il bivio per la A1 Panoramica e Badia in direzione Firenze. Sul posto sono intervenuti i mezzi di soccorso e la polizia. La circolazione è sospesa e si stanno verificando disagi alla viabilità. Nessun dettaglio su feriti o cause dell’incidente è stato comunicato.
Un incidente avvenuto al km 9 e 300 all'interno della galleria Val di Sambro ha bloccato il traffico sulla A1 Direttissima tra il bivio per la A1 Panoramica e Badia verso Firenze.Registrati alla sezione Dossier BolognaTodayNello scontro, sono rimasti coinvolti 3 camion. Si registrano 5 chilometri. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it
Incidente in A14 a ridosso della galleria San Basso, coinvolti due Tir e traffico bloccato
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