Incidente in galleria traffico bloccato

Notizia in breve

Un incidente si è verificato al km 9,3 della galleria Val di Sambro sulla A1 Direttissima. L’incidente ha causato il blocco del traffico tra il bivio per la A1 Panoramica e Badia in direzione Firenze. Sul posto sono intervenuti i mezzi di soccorso e la polizia. La circolazione è sospesa e si stanno verificando disagi alla viabilità. Nessun dettaglio su feriti o cause dell’incidente è stato comunicato.