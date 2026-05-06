Incidente tra due auto nella galleria ' I Pianacci' della circonvallazione traffico bloccato

Traffico in tilt a causa di un incidente avvenuto nel pomeriggio di mercoledì 6 maggio sulla circonvallazione, a Montesilvano, all'interno della galleria "I Pianacci", a doppio senso di circolazione.Stando alle prime informazioni, si tratterebbe di un tamponamento tra due automobili. Una donna è.🔗 Leggi su Ilpescara.it

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