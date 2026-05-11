SR 251 cantieri alla Galleria Fara | traffico bloccato dall’11 maggio

Da giovedì 11 maggio, i lavori lungo la SR 251 presso la Galleria Fara provocheranno la chiusura di alcune corsie e il blocco del traffico, che dureranno fino al 13 maggio. Durante questo periodo, si prevedono code e rallentamenti nei percorsi che attraversano la zona. Le autorità hanno comunicato che gli orari di percorrenza subiranno modifiche per tutta la durata dei lavori, influenzando i tempi di spostamento quotidiani.

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? Punti chiave Quanto tempo si rischia di perdere in coda alla Galleria Fara?. Come cambieranno gli orari di percorrenza tra il 11 e il 13 maggio?. Quali nuovi limiti di velocità dovranno rispettare gli automobilisti nel cantiere?. Quando tornerà disponibile il doppio senso di marcia sulla SR 251?.? In Breve Lavori per il Giro d'Italia tra il chilometro 61 e il 362.. Attese di 12 minuti con senso unico dalle 20:00 alle 6:00.. Asfaltatura su due turni mercoledì 13 maggio con limiti a 30 kmh.. Riapertura completa del doppio senso prevista per la mattina di venerdì 15 maggio.. La viabilità sulla strada regionale 251 subirà pesanti variazioni tra l’11 e il 13 maggio per i lavori alla Galleria Fara, situata nella zona della Destra Tagliamento.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - SR 251, cantieri alla Galleria Fara: traffico bloccato dall’11 maggio ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Leggi anche: Lavori in galleria, chiude per un giorno la tangenziale di Romagnano: traffico bloccato il 5 maggio Caos in galleria: 4 auto scontrate, due feriti e traffico bloccatoAll'alba di oggi, un incidente stradale ha paralizzato la viabilità sull'autostrada A29 Palermo-Mazara del Vallo, trasformando una galleria in un...