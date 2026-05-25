Incidente in autostrada con la moto Un 66enne in ospedale

Un uomo di 66 anni è stato ricoverato in ospedale dopo un incidente avvenuto nel pomeriggio di oggi lungo l’Autostrada del Sole. I mezzi di soccorso della Asl sono intervenuti intorno alle 18.45 per prestare assistenza a seguito dello scontro che ha coinvolto una motocicletta. Le condizioni dell’uomo non sono state rese note. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche le forze dell’ordine per ricostruire la dinamica.

I mezzi di soccorso della Asl sono dovuti intervenire intorno alle 18.45 di oggi, 25 maggio, lungo l'Autostrada del Sole. Al chilometro 349 in direzione nord, tra i caselli di Arezzo e Valdarno, si è verificato un incidente che ha coinvolto un mezzo a due ruote. Sul posto la Misericordia di. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

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MAXI INCIDENTE IN AUTOSTRADA: 100 AUTO COINVOLTE. CI SONO MORTI E FERITI

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