Un bambino di 8 anni ha perso la vita in un incidente avvenuto sull'autostrada A21 Torino-Piacenza, all'altezza dell'uscita di Asti Est, in direzione Torino. Secondo le prime ricostruzioni, era in sella a una moto con il padre quando si è verificato lo scontro. Sul luogo sono intervenuti i soccorsi, ma per il bambino non c’è stato nulla da fare. La dinamica dell’incidente è al centro delle verifiche delle autorità.

AGI - Un bambino di 8 anni è morto a causa di un grave incidente sull' autostrada A21 Torino-Piacenza, all'altezza dell'uscita di Asti Est, in direzione Torino. Il bimbo era a bordo di una moto guidata dal padre. Secondo le prime informazioni, la moto si sarebbe scontrata con un'auto. La dinamica dell'incidente e i soccorsi. L'uomo avrebbe perso il controllo della moto, che è finita contro il guardrail laterale. Sul posto, è intervenuto l' elisoccorso di base ad Alessandria, ma per il bimbo non c'è stato nulla da fare ed è deceduto. Le condizioni del padre e l'intervento delle forze dell'ordine. Il padre è stato trasportato all' ospedale di Asti con ferite non gravi, ma in stato di forte choc. 🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Bimbo di 8 anni muore in un incidente in autostrada in moto con il padre

Bimbo muore in un incidente in autostrada a Pasqua: era in moto con il padre, poi lo schianto con un’autoUn bambino di 8 anni è morto in un incidente sull'autostrada A21 Torino-Piacenza: viaggiava con il padre in moto, poi lo schianto contro un'auto.

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Incidente sull'A21, muore un bambino di 8 anni: viaggiava in moto con il padre, indaga la polizia

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