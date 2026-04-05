Bambino di 8 anni muore in un incidente in autostrada | era in moto con il padre

Un bambino di 8 anni ha perso la vita in un incidente avvenuto sull'autostrada A21 Torino-Piacenza, tra il casello di Felizzano e l'uscita di Asti Est, in direzione Torino. Secondo quanto riferito, il bambino si trovava in moto con il padre al momento dell'incidente. La dinamica dell'incidente è ancora sotto verifica da parte delle autorità competenti.

Secondo le prime indiscrezioni il motociclo si sarebbe scontrato con un auto e l'uomo avrebbe perso il controllo del mezzo Un bambino di 8 anni è morto in un incidente sull'autostrada A21 Torino-Piacenza nel tratto compreso tra il casello di Felizzano e l'uscita di Asti Est, in direzione Torino. Da una prima ricostruzione, il bimbo viaggiava su una moto guidata dal padre quando, per cause in corso di accertamento, il mezzo si è scontrato con un'auto. L'impatto avrebbe fatto perdere il controllo della moto che è finita contro il guardrail laterale, sbalzando i due occupanti. Inutili i soccorsi per il bambino. Il papà è stato trasportato all'ospedale di Asti con ferite non gravi, ma in stato di forte choc. 🔗 Leggi su Today.it

Bimbo muore in un incidente in autostrada a Pasqua: era in moto con il padre, poi lo schianto con un’autoUn bambino di 8 anni è morto in un incidente sull'autostrada A21 Torino-Piacenza: viaggiava con il padre in moto, poi lo schianto contro un'auto.

Incidente sull'A21, muore un bambino di 8 anni. Viaggiava in moto con il padre, indaga la poliziaTragedia sull’autostrada A21 Torino-Piacenza, nel tratto tra Felizzano e Asti Est in direzione Torino, dove un bambino di 8 anni ha perso la vita in...

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Incidente sull'A21, muore un bambino di 8 anni. Viaggiava in moto con il padre, indaga la polizia facebook

I genitori di un bambino di meno di quattro anni hanno fatto ricorso contro la scuola che organizzava il centro estivo (“summer camp”). L’evento è accaduto l’8 luglio 2019. Il figlio frequentava il camp estivo presso la struttura scolastica. x.com