Incidente alla fermata del Gino Lisa | auto si schianta contro il pullman Foggia-Napoli

Notizia in breve

Lunedì 25 maggio, alle 17, un'auto si è scontrata con un pullman sulla linea Foggia-Napoli alla fermata dell'aeroporto Gino Lisa. L'incidente si è verificato nel pomeriggio e coinvolge un veicolo e un autobus. Non ci sono dettagli su eventuali feriti o danni specifici. La dinamica dell'incidente non è ancora stata resa nota ufficialmente. Sul posto sono intervenuti i servizi di emergenza per i rilievi e le verifiche.