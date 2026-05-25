Incidente alla fermata del Gino Lisa | auto si schianta contro il pullman Foggia-Napoli
Lunedì 25 maggio, alle 17, un'auto si è scontrata con un pullman sulla linea Foggia-Napoli alla fermata dell'aeroporto Gino Lisa. L'incidente si è verificato nel pomeriggio e coinvolge un veicolo e un autobus. Non ci sono dettagli su eventuali feriti o danni specifici. La dinamica dell'incidente non è ancora stata resa nota ufficialmente. Sul posto sono intervenuti i servizi di emergenza per i rilievi e le verifiche.
Questo pomeriggio, lunedì 25 maggio, un'auto ha terminato la sua corsa contro un pullman della linea Foggia-Napoli, intorno alle 17, alla fermata dell'aeroporto Gino Lisa.Il pullman era fermo quando gli occupanti avrebbero sentito l'impatto nella parte posteriore del mezzo. "All'improvviso. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it
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