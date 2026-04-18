Incidente stradale auto si schianta contro il muretto del parcheggio | un ragazzo ferito

Un incidente stradale si è verificato nella notte di sabato 18 aprile nel parcheggio di un centro commerciale. Intorno alle 2, una Fiat Punto alimentata a Gpl ha perso il controllo e ha urtato contro un muretto dell’area di sosta. Nell’incidente un ragazzo è rimasto ferito e soccorso dai sanitari presenti sul posto. Nessun altro veicolo è stato coinvolto e non ci sono altre persone rimaste ferite.

Un incidente stradale autonomo si è verificato all’interno del parcheggio del Cospea Village. Intorno alle 2 di sabato 18 aprile una Fiat Punto alimentata a Gpl si è schiantata contro un muretto dell’area di sosta del centro commerciale. Tre i ragazzi a bordo che sono stati soccorsi da personale.🔗 Leggi su Ternitoday.it VIDEO SHOCK: 19ENNE SI SCHIANTA CONTRO UN MURETTO DI RECINZIONE, GRAVISSIMO | 01/12/2025 Notizie correlate Incidente nel pomeriggio: si schianta con l'auto contro un muretto. Un morto e un feritoIncidente mortale a Bisceglie, nel nord barese, nel primo pomeriggio di oggi - mercoledì 25 febbraio. Leggi anche: Incidente stradale, auto si schianta contro un paolo Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Incidente stradale in Via Coroglio: minorenne alla guida di un’auto a noleggio si schianta contro un palo; Auto si schianta contro un palo: a bordo erano tutti minorenni, due feriti; Incidente stradale a Foggia, si ribalta auto sul ponte di via Manfredonia: due feriti gravi e traffico in tilt; Incidente, scontro tra auto e camion: traffico bloccato. Benevento, scontro in via dei Liguri Bebiani: auto si ribalta, ferito 57enneUn incidente stradale si è verificato nella serata di oggi in via dei Liguri Bebiani, alla periferia di Benevento. Ancora in corso gli accertamenti da parte degli agenti della Polizia Municipale, impe ... ntr24.tv Scontro tra auto Bmw e 500 a Eboli, morto un uomo: incidente stradale sulla SS18 nel SalernitanoScontro tra tre auto sulla Strada Statale 18 Tirrena Inferiore a Eboli, nel primo pomeriggio di oggi, giovedì 16 aprile, attorno alle 13,15. Coinvolte due Bmw, tra cui una X6 e una Fiat 500. Morto un ... fanpage.it È morto in un incidente stradale Antonio Pesciolini facebook E' morto ieri in un incidente stradale all'età di 48 anni l'ex portiere austriaco Alexander Manninger, dal 2008 al 2012 con la Juventus. #ANSA x.com