Incidente aereo nel pomeriggio | precipita con l' aliante morto un pilota di 50 anni

Un pilota di 50 anni è morto in un incidente aereo avvenuto nel pomeriggio di lunedì 25 maggio sulle montagne di Gorno, in provincia di Bergamo. L’incidente è avvenuto durante il volo di un aliante. Sul posto sono intervenuti i soccorsi, ma non è stato possibile salvare il pilota. La dinamica dell’incidente è ancora in fase di accertamento.

Un uomo di 50 anni ha perso la vita nel pomeriggio di lunedì 25 maggio in un incidente aereo sulle montagne di Gorno, nella bergamasca. Il pilota si trovava alla guida di un aliante quando, per cause ancora in fase di accertamento, ha perso il controllo del velivolo, precipitando al suolo.Lo. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

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