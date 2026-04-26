È René Schönmann il pilota morto nel tragico incidente con l’aliante

Sabato pomeriggio, 25 aprile 2026, si è verificato un incidente che ha causato la morte di un pilota durante un volo con un aliante. Il nome del pilota deceduto è René Schönmann. L’incidente si è verificato in una zona aperta, senza altri mezzi coinvolti. Le autorità stanno indagando sulle cause dell’accaduto e sono intervenute sul posto per i rilievi del caso.

Si chiamava René Schönmann il pilota che sabato pomeriggio, 25 aprile 2026, è morto in un tragico incidente con l’aliante. Secondo le prime informazioni era un uomo originario della Svizzera, titolare di un’azienda elettrica, e aveva solo 66 anni.L’uomo era partito da Lienz, in Austria, ed è.🔗 Leggi su Trentotoday.it

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