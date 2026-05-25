Incidente a Torino Bertolla | scontro tra due volanti della polizia una si ribalta
Due auto della polizia si sono scontrate nella notte a Torino, in zona Bertolla. Durante l’incidente, una delle volanti si è ribaltata. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine per gestire la situazione e ricostruire l’accaduto. Non sono stati segnalati feriti gravi. La polizia ha avviato accertamenti per chiarire le cause dello scontro.
Due volanti della polizia di Stato si sono scontrate nella notte di oggi, lunedì 25 maggio 2026, in lungoStura Lazio a Torino. A causa dell'impatto, una delle due auto di servizio si è ribaltata in carreggiata. Nell'incidente stradale sono rimasti coinvolti i poliziotti a bordo dei mezzi, ma. 🔗 Leggi su Torinotoday.it
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