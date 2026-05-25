Incidente a Torino Bertolla | scontro tra due volanti della polizia una si ribalta

Notizia in breve

Due auto della polizia si sono scontrate nella notte a Torino, in zona Bertolla. Durante l’incidente, una delle volanti si è ribaltata. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine per gestire la situazione e ricostruire l’accaduto. Non sono stati segnalati feriti gravi. La polizia ha avviato accertamenti per chiarire le cause dello scontro.