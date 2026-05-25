Incidente a Torino Bertolla | scontro tra due volanti della polizia una si ribalta

Da torinotoday.it 25 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Due auto della polizia si sono scontrate nella notte a Torino, in zona Bertolla. Durante l’incidente, una delle volanti si è ribaltata. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine per gestire la situazione e ricostruire l’accaduto. Non sono stati segnalati feriti gravi. La polizia ha avviato accertamenti per chiarire le cause dello scontro.

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Due volanti della polizia di Stato si sono scontrate nella notte di oggi, lunedì 25 maggio 2026, in lungoStura Lazio a Torino. A causa dell'impatto, una delle due auto di servizio si è ribaltata in carreggiata. Nell'incidente stradale sono rimasti coinvolti i poliziotti a bordo dei mezzi, ma. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

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