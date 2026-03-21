A Milano, in viale Mugello, si è verificato un incidente tra una moto e un taxi che ha causato la morte di due giovani e il ferimento di un uomo di 61 anni. Le vittime sarebbero passate con il semaforo rosso, perdendo il controllo e scontrandosi contro la fiancata del taxi. I soccorsi sono intervenuti sul posto, ma purtroppo i due giovani non sono sopravvissuti.

Una donna di 20 anni e un uomo di 23 sono morti in un incidente stradale avvenuto in viale Mugello, a Milano, intorno alle 4 di sabato 21 marzo. Le due vittime viaggiavano a bordo di una moto, quando si sono scontrati in maniera violenta con un taxi. L’automobilista, un uomo di 61 anni, è rimasto ferito in modo non grave. Sul posto sono intervenuti soccorritori del 118, vigili del fuoco e polizia locale. Semaforo rosso non rispettato e impatto fatale, cosa è successo Il taxi guidato dal 61enne si è ribaltato dopo l’impatto con la motocicletta, che viaggiava lungo viale Campania provenendo da piazza Piola. Al semaforo dell’incrocio i due giovani non avrebbero però rispettato il rosso, passando ugualmente. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Incidente tra moto e taxi a Milano in viale Mugello, due giovani morti nello scontro e un 61enne ferito

Articoli correlati

Incidente tra auto e moto a Milano in viale Mugello, due giovani morti nello scontro e un 61enne feritoUna donna di 20 anni e un uomo di 23 sono morti in un incidente stradale avvenuto in viale Mugello, a Milano, intorno alle 4 di sabato 21 marzo.

Milano, scontro tra una moto e un taxi in viale Mugello: morti nella notte un ragazzo di 23 anni e una ragazza di 20Una ragazza di 20 anni e un giovane di 23 sono morti intorno alle 4 di oggi, sabato 21 marzo, in un incidente stradale che ha visto coinvolta la...

Tutti gli aggiornamenti su Incidente tra moto e taxi a Milano in...

Temi più discussi: Incidente tra moto e taxi: muoiono due ragazzi di 20 anni in viale Corsica; Incidente a Roma, scontro tra una moto e due auto: morto centauro di 52 anni; Incidente tra moto e auto, un 48enne viene sbalzato via: è gravissimo; Scontro tra auto e moto sulla Bergamina, 47enne in ospedale.

Incidente a Milano, moto contro un taxi: morti due giovani, le immagini dello schiantoUna ragazza di vent’anni e un ragazzo di 23 anni hanno perso la vita in un incidente stradale avvenuto stamani, alle 3.50, tra Viale Mugello e Corso Ventidue Marzo ... leggo.it

Scontro tra auto e moto a Milano, morti due ventenni: ferito il conducenteUna ragazza di 20 anni e un giovane di 23, sono morti la notte scorsa intorno alle 4 in un incidente stradale che ha visto coinvolta la motocicletta su cui erano in sella e un'auto in ... ilmattino.it

TRAFFICO REGOLARE In #A1, in direzione Roma: rallentamenti e incidente RISOLTI al km 340 tra Valdarno e Arezzo. #viabiliTOS x.com