Incendio nel piazzale | autocarro divorato dalle fiamme

Nel pomeriggio di mercoledì 22 aprile, nel piazzale di via Dispersi in Guerra a Giussano, un autocarro è stato attraversato da un incendio. L’incendio ha coinvolto esclusivamente il veicolo, ma grazie all’intervento rapido dei vigili del fuoco, non si sono registrati danni a strutture o altre vetture nelle vicinanze. Non sono state segnalate persone ferite o coinvolte nell’incidente.

Solo il tempestivo intervento dei vigili del fuoco ha evitato il peggio. A Giussano, nel pomeriggio di mercoledì 22 aprile, nel piazzale di via Dispersi in Guerra, un autocarro è stato divorato dalle fiamme.Sul posto sono giunte immediatamente le squadre dei vigili del fuoco con l’autopompa.🔗 Leggi su Monzatoday.it Notizie correlate Leggi anche: Incendio nella notte nel piazzale di un autonoleggio: due vetture distrutte dalle fiamme Incendio al Sannazaro: l'interno del teatro divorato dalle fiamme - VIDEOSono impressionanti le immagini dell'interno del Teatro Sannazaro dopo lo spaventoso incendio che lo ha colpito questa mattina. Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Incendio nel piazzale: autocarro divorato dalle fiamme; Maxi incendio al mercato ortofrutticolo di Verona: sei camion carbonizzati e gravi danni al piazzale; Camion travolge un bus fermo per guasto sulla Cassanese: conducente portato via in elicottero. L'incidente. Incendio doloso al rivenditore. A fuoco due automobili parcheggiate nel piazzaleErano le 20 di sera circa quando ieri lungo via Popilia una vampata ha squarciato il buio della sera con l’incendio di una vecchia Ford parcheggiata nel piazzale del rivenditore di auto usate ... ilrestodelcarlino.it Sassari, incendio in una concessionaria di auto usate: 10 veicoli distruttiIncendio nella notte alla concessionaria Auto Shop di Sassari in viale Porto Torres. Dieci auto distrutte. Sospetto origine doloso ... cagliaripad.it LAMEZIA TERME, INCENDIO IN ABITAZIONE: IL CORAGGIO SILENZIOSO DEGLI AGENTI SALVA VITE Intervento nella notte tra fumo tossico e visibilità nulla: decisiva la sinergia tra Polizia e Vigili del Fuoco, il plauso del SIULP https://www.calabriainchieste.i - facebook.com facebook Cagliari, incendio in cantina nel quartiere Sant’Elia x.com