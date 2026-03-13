Erbusco fuga di ammoniaca in un’azienda | cinque operai intossicati

A Erbusco, in provincia di Brescia, cinque operai sono stati coinvolti in un incidente presso un'azienda che si occupa di lavorazione di materie plastiche. Durante un episodio di fuga di ammoniaca, i lavoratori sono stati esposti ai vapori e potrebbero aver subito un’intossicazione. Sul posto sono intervenute le squadre di soccorso per prestare assistenza e valutare le condizioni di salute dei presenti.

Erbusco (Brescia), 13 marzo 2026 - Fuga di ammoniaca in un' azienda specializzata nella lavorazione di materie plastiche di Erbusco, in provincia di Brescia: cinque operai sono rimasti coinvolti nell'incidente e potrebbero essere rimasti intossicati dai fum i. Le condizioni dei lavoratori non sarebbero preoccupanti.Il grave incidente è accaduto poco dopo le 7 di oggi venerdì 13 maggio. L'intervento. Sul posto cinque ambulanze, tre automediche e anche l'elisoccorso. Squadre dei vigili del fuoco di Brescia e Palazzolo sono al lavoro all'interno dello stabilimento per valutare l'entità della fuga di ammoniaca insieme ai tecnici dell'Ats Brescia.