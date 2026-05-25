Due furgoni della Cooperativa agricola Castellana sono stati dati alle fiamme in un incendio doloso. L'episodio si è verificato nella zona di Castelfranco, coinvolgendo veicoli di proprietà della cooperativa. L'incendio ha causato danni significativi ai mezzi, senza che si registrino feriti. Le forze dell'ordine stanno indagando per identificare i responsabili dell'atto incendiario.

CASTELFRANCO (TREVISO) - Dà fuoco a due furgoni della Cooperativa agricola produttori Castellana, presieduta dall’ex consigliere regionale Nazzareno Gerolimetto, e scatena un incendio capace di distruggere l’intero stabile di proprietà comunale. C’è un gesto deliberato, presumibilmente compiuto per vendetta, dietro a quanto avvenuto la notte scorsa in via Don Ernesto Bordignon a Castelfranco. I carabinieri della compagnia locale stanno indagando, assieme ai tecnici dei vigili del fuoco, per arrivare a un movente e, soprattutto, a un nome. I danni sono ingenti e ancora da quantificare: si parla di centinaia di migliaia di euro. Ad aggravare... 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it

© Ilgazzettino.it - Incendio doloso alla Cooperativa agricola Castellana presieduta dall'ex consigliere regionale Gerolimetto: «Danni importanti»

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INCENDIO DOLOSO NELLA NOTTE ALLA COOPERATIVA SAN BOVO, DANNI MATERIALI INGENTISSIMI | 24/05/2026

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