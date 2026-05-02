Doppio incendio doloso alla Startech

Nella mattina del 2 maggio, si è verificato un doppio incendio doloso presso la sede della Startech. Un uomo incappucciato avrebbe appiccato le fiamme in due punti differenti dell'edificio. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per domare le fiamme e avviare le indagini. Non sono ancora state rese note le motivazioni o eventuali collegamenti con altri episodi simili.

Si esacerba la situazione della Startech, dove nella mattina di oggi, 2 maggio, un uomo incappucciato ha acceso due principi d'incendio. Lo riporta Il Piccolo, che ne ha ottenuto conferma nel pomeriggio. I roghi sono stati appiccati su delle sterpaglie fuori dallo stabilimento e sulla cabina del.🔗 Leggi su Triesteprima.it

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