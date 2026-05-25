Un incendio alla Scuderia Grandi ha causato ingenti danni, con un capannone completamente distrutto e perdite stimate in centinaia di migliaia di euro. La causa sarebbe da attribuire allo scoppio di una batteria a litio, che avrebbe anche coinvolto una vettura Tesla. La dinamica dell’incendio avrebbe potuto provocare conseguenze più gravi, ma fortunatamente non si sono registrati feriti. Le operazioni di spegnimento sono state portate a termine senza ulteriori complicazioni.

PORTO VIRO - Danni per centinaia di migliaia di euro, un capannone completamente distrutto e una dinamica che avrebbe potuto avere conseguenze ancora più gravi. È questo il bilancio dell’incendio che, sabato pomeriggio, ha colpito il deposito del Team Grandi Corse in via Francesco Rismondo, a Porto Viro. Un rogo impressionante, quello sviluppatosi all’interno del magazzino utilizzato per il ricovero e la preparazione di auto e moto, che ha richiesto un massiccio dispiegamento di soccorsi e che per diverse ore ha tenuto con il fiato sospeso l’intera città. La nube di fumo, spinta dal vento, è stata notata ben oltre i confini del Delta del Po, fino alla Statale Romea e persino nel capoluogo polesano, con decine di telefonate arrivate al numero unico di emergenza 112. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it

© Ilgazzettino.it - Incendio alla Scuderia Grandi: «Decisivo lo scoppio di una batteria a litio». Distrutta anche una Tesla

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