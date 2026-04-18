Aliexpress Batteria Agli Ioni Di Litio | Analisi e Test

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Nota di trasparenza: Questo articolo contiene link di affiliazione. Potremmo ricevere una commissione per acquisti effettuati tramite questi link, senza costi aggiuntivi per te. Le nostre analisi sono sempre indipendenti. Compatibilità tecnica: modelli supportati e limiti di tensione. L’analisi della compatibilità di questo componente richiede un esame attento dei parametri elettrici in relazione all’hardware del robot aspirapolvere. Il prodotto è progettato per operare con le serie iRobot Roomba che comprendono i modelli 600, 700, 800 e 900. Nello specifico, la compatibilità dichiarata copre una gamma estesa di unità, tra cui i modelli 960, 980, 981, 965, 895, 890, 860, 695, 692, 690, 680 e 675.🔗 Leggi su Ameve.eu

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