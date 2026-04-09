Va a fuoco la batteria di una bici elettrica | incendio in una cantina di Casalpusterlengo

Nella serata di ieri, a Casalpusterlengo, si è verificato un incendio in una cantina, causato dalla batteria di una bici elettrica. L’incendio ha coinvolto anche altri oggetti presenti nell’ambiente e ha richiesto l’intervento dei vigili del fuoco. Sul posto sono arrivati immediatamente i soccorritori, che hanno spento le fiamme e messo in sicurezza l’area. Non si sono registrate persone ferite.

Casalpusterlengo (Lodi), 9 aprile 2026 – Attimi di apprensione, nella tarda serata di ieri 8 aprile 2026, a Casalpusterlengo. Un incendio è divampato all’interno di una cantina di un’abitazione in via Cesare Battisti. L’allarme è scattato intorno alle 23.50, quando sul posto sono intervenute le squadre del Comando provinciale dei vigili del fuoco di Lodi, con un’autopompa e un’autoscala, supportate da un’ulteriore autopompa proveniente dal distaccamento volontario di Casalpusterlengo. All’arrivo, il personale operativo ha provveduto rapidamente all’estinzione delle fiamme, che avevano interessato esclusivamente la batteria di una bicicletta elettrica custodita nella cantina. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Va a fuoco la batteria di una bici elettrica: incendio in una cantina di Casalpusterlengo La batteria della bici elettrica prende fuoco: scoppia l'incendio nel garage del condominioLa batteria di una bici elettrica prende improvvisamente fuoco nel garage comune, causando danni e grande paura all'interno di un condominio. Va a fuoco il tetto di una una stalla: intervento immediato dei Vigili del Fuoco, morti alcuni boviniI Vigili del Fuoco del distaccamento di Città di Castello, con il supporto di una squadra dalla Centrale e dell’autoscala da Foligno, sono... TERRIBILE INCENDIO IN UN NEGOZIO DI BICI ELETTRICHE, EVACUATO L'INTERO EDIFICIO. Argomenti più discussi: Auto a fuoco nel parcheggio dell’Impero, discoteca evacuata nella notte; Incendio a Codogno: in fiamme il ristorante Nordest per una scintilla partita dalla canna fumaria; Veicolo in fiamme in A1 a Piacenza Sud, lunghe code; Allarme incendio a Codogno, vigili del fuoco in azione alla storica pizzeria Nordest. Maxi rissa nel lodigiano, a Casalpusterlengo. Un giovane è in gravissime condizioni: è stato accoltellato ad una gamba. Ferite altre persone. Indagano i carabinieri. #radiolombardia #noncifermiamomai #rissa Articolo nei commenti. - facebook.com facebook