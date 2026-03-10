Incendio a Torino Parella | due auto parcheggiate restano distrutte dalle fiamme

Due auto parcheggiate, una Bmw X4 e una Volkswagen Golf, sono rimaste distrutte da un incendio divampato nella serata di sabato 7 marzo 2026 nel tratto di via Domodossola adiacente al parco della Pellerina a Torino. L'intervento dei vigili del fuoco del vicino comando provinciale non è riuscito a salvare i due veicoli, che sono da buttare. L'odore di bruciato è rimasto nell'aria della zona per tutte le giornate di domenica 8 e di lunedì 9. Sull'accaduto sono in corso le indagini dei carabinieri della stazione Campidoglio. Le cause del rogo restano comunque da accertare anche se si propende per un fatto accidentale. Le foto che proponiamo in gallery sono state pubblicate su Facebook da Mario Boreani e Michele Tortorici o ci sono state inviate dal nostro affezionato lettore Simone Porta.