Un incendio si è sviluppato all’interno di un centro di demolizione auto a Settimo, coinvolgendo diversi veicoli. I vigili del fuoco sono intervenuti sul posto e hanno lavorato fino alle 6.30 del mattino per domare le fiamme. Sul luogo è stata attivata anche una task-force per gestire la situazione.

I vigili del fuoco del Comando provinciale di Milano hanno lavorato fino alle 6.30 del mattino per spegnere il vasto incendio che è divampato all’interno dell’azienda Autodemolizioni e Adige srl di Settimo. È successo nella notte tra sabato e domenica. Le fiamme sono divampate poco prima delle 2 di notte all’interno dell’autodemolitore di via Keplero nella zona industriale del paese al confine con Milano. Nonostante il tempestivo intervento dei vigili del fuoco che sono arrivati sul posto con ben 11 squadre, il fuoco si è propagato rapidamente e ha distrutto numerosi veicoli che erano sistemati nel capannone in attesa di essere demoliti. Le... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Incendio al “cimitero delle auto”. Veicoli a fuoco, task-force in campo

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

The Venetians by M. E. Braddon | A Tale of Passion, Power & Intrigue in Venice |Full audiobook

Notizie e thread social correlati

Una Task Force Africa al fianco delle imprese italiane nel Continente: da Sace un nuovo strumento per il Piano MatteiUna nuova iniziativa mira a supportare le imprese italiane in Africa attraverso la creazione di una Task Force dedicata.

Dalla formica di fuoco agli animali “invasori”, la Regione crea una task force anti specie alieneLa Regione siciliana ha istituito una task force dedicata alla gestione delle specie aliene invasive, tra cui la formica di fuoco e altri organismi...

Temi più discussi: Incendio al cimitero delle auto. Veicoli a fuoco, task-force in campo; Vandali provocano incendi vicino a loculi in cimitero nel Trevigiano; Incendio alla Sanità, giostrine distrutte dalle fiamme, si batte la pista dolosa: pizzo sulla sosta; Vandali in cimitero girano nudi, sradicano statue e danno fuoco ai mazzi di fiori: Questi sono angoli adatti agli incontri clandestini.

Incendio alla Sanità, giostrine distrutte dalle fiamme, si batte la pista dolosa: pizzo sulla sostaCi sarebbe anche la pista dei posti auto tra le ipotesi battute in queste ore in merito all’incendio delle giostrine alla Sanità. Un rogo brutale, che nella ... ilmattino.it

Cisgiordania occupata: coloni israeliani hanno costretto una famiglia palestinese a dissotterrare la salma di Hussein Assasa, 80 anni, sepolto nel cimitero del villaggio di Asasa, vicino a Jenin, per trasferirla altrove. Nonostante la sepoltura fosse stata autorizza x.com

Loculi bruciati, fiori e lumini presi a calci: vandali al cimitero | FOTOIncendio doloso al cimitero di Badoere a Morgano: danni a tombe e decorazioni, indagini in corso sui responsabili. nordest24.it