Una nuova iniziativa mira a supportare le imprese italiane in Africa attraverso la creazione di una Task Force dedicata. Questa iniziativa è parte di un piano più ampio che coinvolge Sace e altri enti, con l’obiettivo di facilitare le attività commerciali nel Continente. Il progetto prevede strumenti specifici per rafforzare la presenza delle aziende italiane in aree strategiche del continente africano.

L’attuazione del Piano Mattei per l’Africa si arricchisce con un nuovo strumento operativo: la Task force Africa di Sace, la società assicurativo-finanziaria italiana, partecipata dal ministero dell’Economia e delle Finanze, specializzata nel sostegno alle imprese, al tessuto economico nazionale e alla competitività in Italia e nel mondo. La Task Force Africa di Sace per il Piano Mattei. La Task force, spiega una nota di Sace, rappresenta un’iniziativa strategica per «rafforzare il supporto alle imprese italiane nei mercati africani e favorire la diversificazione geografica dell’export, anche alla luce dell’attuale contesto geopolitico internazionale». 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Una Task Force Africa al fianco delle imprese italiane nel Continente: da Sace un nuovo strumento per il Piano Mattei

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