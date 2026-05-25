Durante la Festa dello Sport, il Comune di Lama Mocogno ha inaugurato un nuovo palasport, con la presenza della fiamma olimpica e il campione Lambruschini. È stato anche presentato uno scuolabus inclusivo per il trasporto di studenti con disabilità. L’evento ha segnato un momento di crescita per la comunità, combinando celebrazione e iniziative concrete.

Una giornata di festa, ma soprattutto un momento concreto di crescita per la comunità. In occasione della tradizionale Festa dello Sport, il Comune di Lama Mocogno ha inaugurato il nuovo palasport e presentato un nuovo scuolabus inclusivo destinato al trasporto degli studenti con disabilità. Due interventi diversi ma legati da un obiettivo comune: rafforzare i servizi per i cittadini e investire sul futuro delle nuove generazioni in un territorio montano dove scuola, sport e inclusione rappresentano elementi centrali della vita comunitaria. Il nuovo palasport si presenta come una struttura moderna e multifunzionale, pensata per ospitare allenamenti, gare ed eventi sportivi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Inaugurazione con fiamma olimpica. Il campione Lambruschini apre le porte del nuovo palasport

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