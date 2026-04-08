Maccarese il Dazio apre le porte | sabato 18 aprile l’inaugurazione

A Maccarese, sabato 18 aprile 2026, si terrà l’inaugurazione di un nuovo locale chiamato Dazio. La data è stata annunciata dalla comunicazione ufficiale. La cerimonia si svolgerà nel fine settimana e segnerà l’apertura di questa attività nella zona. L’evento è stato programmato con anticipo e si prevede la presenza di diverse persone interessate.

Fiumicino, 8 aprile 2026 – Nuovo appuntamento a Maccarese, dove sabato 18 aprile 2026 è in programma l’ inaugurazione del Dazio. L’evento si terrà alle ore 11 in via della Stazione di Maccarese 1, presso l’antico Dazio. A promuovere l’iniziativa è l’associazione Tradizioni Future di Fiumicino, che ha organizzato la cerimonia come momento pubblico dedicato al territorio e alla sua identità. L’appuntamento segna l’apertura ufficiale del Dazio, in un luogo che richiama una parte riconoscibile della storia di Maccarese e che torna ora al centro di un’iniziativa aperta alla comunità. L’evento assume quindi anche un valore simbolico, perché riporta l’attenzione su uno spazio legato alla memoria locale e alla vita del territorio. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it Il 18 e 19 aprile la Bassa Romagna apre le porte a quattro importanti case museoNel weekend del 18 e 19 aprile la Bassa Romagna apre le porte a quattro importanti case museo in occasione della seconda edizione delle Giornate... Tarì, torna Open: il 18 aprile inaugurazione con una mostra di design e un focus sull’oroSarà il talk “Oro strategico” ad aprire, sabato 18 aprile alle ore 11, “Open”, il salone della gioielleria del Tarì in programma dal 17 al 20 aprile:...