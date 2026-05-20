Il Comune apre le porte del nuovo asilo nido alla collettività

Il Comune di Vigonza organizza un open day presso il nuovo asilo nido di Peraga, previsto per sabato 23 maggio alle 10. La struttura, definita moderna, sarà accessibile ai visitatori durante l’evento, che permetterà di esplorare gli spazi e conoscere le caratteristiche del nuovo servizio dedicato ai bambini. L’appuntamento si rivolge alle famiglie interessate a scoprire le possibilità offerte dal nido recentemente inaugurato.

Il comune di Vigonza apre le porte del nuovo e modernissimo asilo nido di Peraga: sabato 23 maggio alle 10 l’open day per scoprire e visitare la nuova struttura. L'edificio è situato nell'area contigua al nido esistente "Gianni Rodari" in via Paolo VI. La struttura è stata concepita secondo i più. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

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