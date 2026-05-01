Inaugurato nella scuola Foscolo il murale Sguardi sul domani nell' ambito del progetto Talent Garden FOTO

Nella mattinata di mercoledì 29 aprile è stato inaugurato il murale intitolato “Sguardi sul domani” sulla facciata di una scuola secondaria, all’interno del progetto Talent Garden. L’opera è stata realizzata dall’artista Nicola “2Neko” Di Totto e si inserisce in un’iniziativa rivolta agli studenti. La cerimonia ha visto la partecipazione di rappresentanti dell’istituto e di altri soggetti coinvolti nel progetto.

Inaugurato, nella mattinata di mercoledì 29 aprile, il murale “Sguardi sul domani”, firmato dall’artista Nicola “2Neko” Di Totto e realizzato sulla facciata della scuola secondaria “U. Foscolo” di via Einaudi a Pescara. L’opera è stata prodotta al termine dell’attività “Intostreet”, promossa.🔗 Leggi su Ilpescara.it Notizie correlate Nella scuola Foscolo l'inaugurazione del murale "Sguardi sul domani" nell'ambito del progetto Talent GardenÈ prevista alle ore 11 di mercoledì 29 aprile l'inaugurazione del murale “Sguardi sul domani”, firmato dall’artista Nicola “2Neko” Di Totto sulla... Domani l'inaugurazione delle nuove aule realizzate nell’ambito del progetto EdunextProgetto strategico per la digitalizzazione e l'innovazione della formazione in Italia, EDUNEXT punta a trasformare l'educazione digitale con un... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Nella scuola Foscolo l'inaugurazione del murale Sguardi sul domani nell'ambito del progetto Talent Garden; Nella scuola Foscolo l'inaugurazione del murale 'Sguardi sul domani' nell'ambito del progetto Talent Garden; 'Sguardi sul domani', ecco il murales alla scuola 'Foscolo' di Pescara; Mille studenti del liceo Marconi nell'auditorium Flaiano per l'Erasmus Day. 'Sguardi sul domani', ecco il murales alla scuola 'Foscolo' di PescaraInaugurato il murale Sguardi sul domani, firmato dall'artista Nicola 2Neko Di Totto e realizzato sulla facciata della scuola secondaria Ugo Foscolo di via Einaudi, a Pescara. (ANSA) ... ansa.it Nella scuola Foscolo l'inaugurazione del murale Sguardi sul domani nell'ambito del progetto Talent GardenIl taglio del nastro dell'opera firmato dall’artista Nicola 2Neko Di Totto sulla facciata della scuola secondaria U. Foscolo di via Einaudi a Pescara è in programma mercoledì 29 aprile ... ilpescara.it Da noi in Talent Garden vige una regola, nemmeno troppo silenziosa: trust the process È la prima cosa che diciamo alle classi quando iniziano i nostri percorsi e, spesso, l’ultima prima che spicchino il volo. Perché la differenza non la fa il nastro di partenz - facebook.com facebook “Io e l’ambiente”, nuovo incontro per i giovani al Talent Garden x.com