Inaugurata la nuova condotta irrigua Valdarda

Da ilpiacenza.it 25 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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È stata inaugurata una nuova condotta irrigua lunga 20 chilometri nel distretto Valdarda. La condotta è in pressione e mira a migliorare l’efficienza del servizio di irrigazione. La struttura è stata realizzata per garantire una distribuzione più efficace dell’acqua nelle aree interessate. La posa in opera è stata completata di recente, portando a termine il progetto di ampliamento e miglioramento del sistema di distribuzione.

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Una condotta irrigua di 20 chilometri in pressione realizzata per migliorare l’efficienza del servizio irriguo nel distretto Valdarda. L’opera è stata inaugurata dal Consorzio di Bonifica di Piacenza all’Auditorium San Giovanni a Fiorenzuola alla presenza del Ministro per gli Affari Europei, il. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

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