Inaugurata la nuova condotta irrigua Valdarda

Notizia in breve

È stata inaugurata una nuova condotta irrigua lunga 20 chilometri nel distretto Valdarda. La condotta è in pressione e mira a migliorare l’efficienza del servizio di irrigazione. La struttura è stata realizzata per garantire una distribuzione più efficace dell’acqua nelle aree interessate. La posa in opera è stata completata di recente, portando a termine il progetto di ampliamento e miglioramento del sistema di distribuzione.