La nuova condotta irrigua della Valdarda intitolata a Fausto Zermani
Lunedì 25 maggio alle ore 16, presso l’Auditorium San Giovanni a Fiorenzuola, il Consorzio di Bonifica di Piacenza organizza l’inaugurazione della nuova condotta irrigua della Valdarda, intitolata a Fausto Zermani. L’evento vedrà la presenza di rappresentanti istituzionali e tecnici coinvolti nel progetto. La nuova infrastruttura si inserisce nel piano di miglioramento delle reti di irrigazione della zona, che comprende anche lavori di manutenzione e aggiornamento delle condotte esistenti.
Lunedì 25 maggio alle ore 16 a Fiorenzuola, all’Auditorium San Giovanni, il Consorzio di Bonifica di Piacenza inaugura la nuova condotta irrigua della Valdarda. Si tratta di una condotta irrigua di 20 km in pressione realizzata per migliorare l’efficienza del servizio irriguo nel distretto Val. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
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