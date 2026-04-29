Costa a Sud | la Puglia lancia la rivoluzione del turismo senza barriere tra mare e Monti Dauni

In Puglia, un nuovo progetto è stato presentato a Zapponeta con l’obiettivo di promuovere un turismo accessibile che collega le aree costiere con i Monti Dauni. L’iniziativa mira a eliminare le barriere tra mare e zone montuose, considerando l’inclusione come elemento chiave per lo sviluppo locale. La proposta coinvolge enti pubblici e privati e si propone di creare un modello di turismo più accessibile e integrato.

Presentato a Zapponeta il progetto che trasforma l’inclusione in motore di sviluppo territoriale.Un nuovo “Patto” per accogliere tutti con servizi integrati, formazione e accessibilità. Dalla costa ai Monti Dauni, la Puglia sperimenta un nuovo modello di turismo senza barriere fondato su formazione, servizi qualificati e qualità dell’accoglienza. A dare forma a questa visione èCosta a Sud, progetto che connette aree costiere e aree interne della provincia di Foggia in un sistema di turismo inclusivo e strutturato. Zapponeta diventa la porta sul mare di un itinerario che sale verso l’entroterra coinvolgendo Cerignola e Carapelle, luoghi...🔗 Leggi su Ilsipontino.net © Ilsipontino.net - Costa a Sud: la Puglia lancia la rivoluzione del turismo senza barriere tra mare e Monti Dauni Notizie correlate Leggi anche: “Costa a Sud”, la Puglia lancia un nuovo modello di turismo accessibile dal mare ai Monti Dauni Venti forti e temporali in arrivo su tutta la Puglia: scatta la doppia allerta meteo, giallo-arancione sui Monti DauniPeggioramenti previsti già a partire da questa notte e per tutta la mattinata di domani. Una raccolta di contenuti Argomenti più discussi: COSTA A SUD, LA PUGLIA LANCIA UN NUOVO MODELLO DI TURISMO ACCESSIBILE DAL MARE AI MONTI DAUNI; VIESTE/ LOTTA ALLA DIFFUSIONE DELLA XYLELLA FASTIDIOSA; SAN GIOVANNI ROTONDO: DALL’AGGRESSIONE OMOFOBA DEL 2024 ALLA SENTENZA STORICA DI OGGI; Costa a Sud la Puglia lancia un nuovo modello di turismo accessibile dal mare ai Monti Dauni. Costa a Sud, la Puglia lancia un nuovo modello di turismo accessibile dal mare ai Monti DauniCosta a Sud, la Puglia lancia un nuovo modello di turismo accessibile dal mare ai Monti Dauni Si terrà martedì 28 aprile, alle ore 15.00, ... ilsipontino.net Guardia medica assente anche nei giorni festivi: dai Monti Dauni arriva un forte allarme sulla continuità assistenziale. A Celenza Valfortore il sindaco denuncia ripetute interruzioni del servizio di guardia medica, con gravi disagi per i cittadini, soprattutto nei - facebook.com facebook Monti Dauni, furto con spaccata nell'unica gioielleria del paese: è la quarta volta. «I titolari vogliono andarsene» x.com