In Senegal, il presidente e il primo ministro hanno annunciato la fine della loro alleanza politica di oltre dieci anni. La rottura è stata comunicata attraverso dichiarazioni pubbliche, senza ulteriori dettagli sulle ragioni. La notizia segna un cambiamento significativo nel panorama politico del paese, poiché i due leader avevano collaborato strettamente durante il loro mandato. Non sono state fornite indicazioni su eventuali conseguenze o sviluppi futuri.

Il presidente Faye e il primo ministro Sonko hanno fatto politica insieme per più di un decennio, ora il primo ha licenziato il secondo Venerdì, con un discorso fatto leggere in diretta televisiva da un funzionario nel palazzo presidenziale della capitale Dakar, Faye ha annunciato la destituzione di Sonko. I due erano vicinissimi, ma da mesi si scontravano su alcune questioni fondamentali, e in particolare sulla gestione della preoccupante situazione dei conti pubblici del Senegal, che sta affrontando una complessa crisi finanziaria. Negli ultimi due anni alcune verifiche contabili avevano fatto emergere che l’amministrazione precedente, guidata dal presidente Macky Sall, aveva nascosto più dell’equivalente di oltre 7 miliardi di euro di debito pubblico, falsando le stime sul rapporto tra debito e PIL (ora stimato oltre il 130 per cento). 🔗 Leggi su Ilpost.it

© Ilpost.it - In Senegal si è rotta un’alleanza storica

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