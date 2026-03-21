Il 5 giugno 2026 si svolgerà la XXXIV edizione del Grand Prix Bordino, che partirà da Alessandria e attraverserà la Liguria. La corsa toccherà località come Sestri Levante, La Spezia e le Cinque Terre, coinvolgendo diversi punti della regione lungo il percorso. La manifestazione si svolge ogni anno, attirando partecipanti e pubblico da diverse aree. La partenza è prevista dal capoluogo piemontese.

Il 5 giugno 2026 la XXXIV edizione del Grand Prix Bordino lascerà Alessandria per una rotta che attraversa il cuore della Liguria, toccando Sestri Levante, La Spezia e le Cinque Terre. Questa manifestazione, organizzata dal Veteran Car Club P.Bordino, unisce passione storica e territorio in un itinerario che parte dal Piemonte e si conclude con una crociera al tramonto sul Golfo dei Poeti. L’evento onora la memoria di Pietro Bordino, asso del volante caduto nel 1928, trasformando un tributo storico in un motore di sviluppo turistico per le coste liguri. Non si tratta solo di auto d’epoca, ma di un ponte tra due regioni che condividono la stessa eredità meccanica. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Grand Prix Bordino 2026: rotta storica verso le Cinque Terre

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