S’è rotta l’Alleanza atlantica

L'ex presidente ha pubblicato un messaggio sul suo profilo social in cui afferma che le nazioni della Nato non hanno fornito alcun aiuto agli Stati Uniti riguardo alla situazione in Iran. Ha aggiunto che gli Stati Uniti non hanno bisogno di sostegno da parte dell'Alleanza atlantica in quella circostanza. La dichiarazione ha suscitato reazioni e discussioni tra gli analisti.

L'Ue resiste alla richiesta di Trump di aiuto nello Stretto di Hormuz. Questa non è la sua guerra Donald Trump ha scritto sul suo social Truth che “le nazioni della Nato non hanno fatto assolutamente nulla” per aiutare gli Stati Uniti in Iran: non abbiamo bisogno di nulla da parte della Nato, dice il presidente americano, ma “never forget”, non dimenticate – non dimenticheremo – mai questo questo momento. Trump si lamenta dell’Alleanza da molti mesi, dice che gli europei si sono sempre approfittati dell’America e del suo enorme impegno per la sicurezza collettiva senza dare nulla in cambio: il presidente americano ha anche accusato gli... 🔗 Leggi su Ilfoglio.it © Ilfoglio.it - S’è rotta l’Alleanza atlantica Articoli correlati La riconciliazione nell’alleanza atlantica è ancora lontanaDa quando Marco Rubio ha pronunciato il suo discorso alla 62ª conferenza sulla sicurezza di Monaco di Baviera, la mattina del 14 febbraio, l’Europa... Alleanza atlantica, con amici così non servono più i nemici«Mi sento più sicuro sotto l’ombrello della Nato», disse Enrico Berlinguer in un’intervista a la Repubblica il 15 giugno ’76, una presa di posizione... They Said Bombers Were No Match for Battleships Until What Happened on December 10th 1941 Una selezione di notizie su S'è rotta l'Alleanza atlantica Discussioni sull' argomento Gli europei all’Iran: liberate Hormuz, ma resta il no della NATO all’intervento con Trump; Se salta l’intesa Lega-UDC, il PLR è in pole position. S'è rotta l'Alleanza atlanticaTrump dice che la Nato non ha fatto assolutamente nulla per aiutarlo in Iran. Al di là della falsità delle dichiarazioni del presidente americano, ora il segretario generale Mark Rutte ha un compito ... ilfoglio.it Se salta l’intesa Lega-UDC, il PLR è in pole positionIl politologo Oscar Mazzoleni legge la crisi tra i due partiti come una questione di rapporti di forza, non di personalismi ... rsi.ch Crotone, Voce: non ho dubbi sull’alleanza con il centrodestra - Il Crotonese - facebook.com facebook Il “regolamento deportazioni” al passaggio finale in Ue: l’alleanza Ppe-destre approva il mandato negoziale x.com